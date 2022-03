Imposition au Luxembourg : Le LSAP veut davantage taxer les riches

LUXEMBOURG - L'augmentation prévue de la TVA pourrait être accompagnée par une hausse de l'imposition des riches.

Le gouvernement veut réformer le système d’imposition de fond en comble. Pour le LSAP, cela signifie aussi créer un échelon d’imposition supplémentaire pour les revenus les plus élevés. Mercredi encore, lors d'une conférence de presse, le chef de la fraction parlementaire, Alex Bodry, a rappelé la volonté de son parti d’y parvenir. On ne sait pas encore si le DP, son partenaire de coalition, soutient cette idée. D'ailleurs des députés CSV ont déjà posé des questions parlementaires pour savoir si Pierre Gramegna, ministre DP des Finances, était favorable à cette augmentation.

Depuis 2012, une taxation de 40% est appliquée pour les revenus de plus de 100 000 euros par an (classe d'impôt 1) et de plus de 200 000 euros (classe d'impôt 2).