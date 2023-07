Le LSAP veut taxer davantage les gros salaires

Du tac au tac. La fraction LSAP, qui dressait ce lundi le bilan de sa session parlementaire 2022/2023, a répondu au candidat CSV Luc Frieden, qui a critiqué, vendredi, la proposition du parti socialiste de taxer davantage les salaires annuels de 300 000 euros et plus.

«Luc Frieden a dit que les taux d'imposition en France, en Belgique et en Allemagne étaient inférieurs à celui pratiqué au Luxembourg, explique Yves Cruchten, chef de fraction LSAP à la Chambre des députés. Dans cette optique, Mr Frieden a considéré que notre proposition était dangereuse. Mais j'ai bien vérifié, le Grand-Duché taxe moins que ses voisins». Le député socialiste explique ainsi que les gros salaires au Luxembourg sont taxés à 42%, contre 45% en Allemagne et en France, et même 50% en Belgique.