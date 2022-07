Voyage: Le Luberon haut en couleur et en senteurs

Dans le prolongement des cimes évanescentes et des flancs boisés de la montagne bleue, le rouge des coquelicots laissera bientôt la place au jaune des tournesols noyés dans un océan de lavande. Le Luberon, coin de Provence aux senteurs de sariette, thym, origan et d’huiles essentielles, dans le sud-est de la France, invite à des vacances au ralenti.

À l’ombre d’un mas cossu, entouré de la famille, des amis, les pieds dans la piscine, on contemplera les étendues de vignes et d’oliviers qui s’étalent en contrebas. En dehors de l’heure de la sieste, quand le soleil n’est pas à son zénith, on prendra les vélos pour explorer un territoire en dégradé de verts d’où surgissent au détour d’une plaine des villages perchés et châteaux Renaissance. On parcourra le massif multipliant les points de vue panoramiques.

On trouvera de la fraîcheur dans la forêt, des cèdres au milieu des parfums de sous-bois et des arbres plusieurs fois centenaires. On échappera à la touffeur dans les gorges et canyons émaillant le Luberon. On profitera du clair-obscur des échoppes d’artisans pour acheter des figurines de porcelaine, du savon parfumé et autres sachets de lavande afin de faire plaisir aux enfants. On complétera sa palette de pigments dans le jardin conservatoire des plantes tinctoriales de Lauris et sur les sentiers des anciennes carrières d’ocre.

Dans un marché gorgé de couleurs - celui d’Apt occupe une bonne partie du centre-ville - on amassera de bon matin un butin d’aubergines, pêches, abricots, olives, tomates, fromages, charcuteries, herbes aromatiques. Auxquels on pourra rajouter quelques douceurs locales. Le soir, on préparera salades et barbecue dans la cuisine d’été du jardin. Et on contemplera un coucher de soleil en sirotant un verre de rosé issu des vignes du terroir.

Les paysages se sillonnent à vélo Le Luberon regorge de beaux itinéraires bien balisés à faire à vélo. Vous pédalerez à travers des paysages d’ocre, vignes, prés fleuris, villages perchés, dans la fraîcheurs des sous-bois, découvrirez des vues panoramiques dans le massif. Que vous soyez vététiste confirmé, que vous grimpiez des montées escarpées ou que vous adoptiez une vitesse de croisière en famille sur une véloroute dédiée aux cyclistes, vous trouverez un itinéraire qui correspond à votre rythme. L’offre de vélos à louer est fournie.

Dépaysants camaïeux d’ocres