Classement européen : Le Luxembourg, 2e zone la plus riche d’Europe

LUXEMBOURG – D’après une étude européenne, les habitants du Grand-Duché sont en moyenne 3,5 fois plus riches que la moyenne européenne.

Le Luxembourg reste bien parmi les zones les plus riches d’Europe. Un classement publié mercredi, par l’institut Eurostat, mesure le PIB par habitant dans les régions administratives d’Europe, le Grand-Duché étant ici considéré comme une région. Or, il arrive en deuxième position, derrière la partie ouest de Londres, d’après les chiffres datant de 2017. Ce PIB par habitant est exprimé en standards de pouvoir d’achat, qui tient compte des différences entre les niveaux de prix nationaux.

Les écarts sont abyssaux au sein de l’Union européenne. Ainsi, les habitants de l’ouest londoniens disposent d’un PIB qui représente 626% de la moyenne européenne, soit plus de sept fois! Très loin derrière, le Luxembourg est à 253%, devançant le Sud de l’Irlande et le land allemand de Hambourg. À l’autre bout du classement, quatre régions bulgares sont classées aux cinq dernières places, avec un PIB par habitant variant entre 31% et 39% de la moyenne européenne.