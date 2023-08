Belle performance: Le Luxembourg 5e aux championnats d'Europe de touch

Trois victoires, une contre l'Espagne et deux contre la Suède. L'équipe luxembourgeoise de touch a réalisé une belle campagne aux championnats d'Europe de cette discipline de la famille du rugby, les plaquages en moins, qui se déroulaient la semaine passée à Vichy, en France. Avec ces victoires, le Grand-Duché décroche la cinquième place de la catégorie hommes de plus de 30 ans, affirme un communiqué de la fédération de touch.

«L'équipe a énormément progressé tant au niveau des processus et combinaisons qu'au niveau du mental», pointe le communiqué. Même l'entraîneur de l'Angleterre, qui a trusté huit médailles d'or sur les dix catégories d'âge masculines, féminines et mixtes, a salué les progrès du Luxembourg (les résultats complets en suivant ce lien ). «Comparé aux Euros de l'année dernière, le Luxembourg nous a surpris par la bonne structure de son jeu, nous forçant à déployer notre jeu en défense et en attaque», a souligné le coach anglais, cité dans le communiqué.

Plus de 1 100 joueurs et une centaine d'officiels, dont deux arbitres du Luxembourg ont participé à 252 matches de 40 minutes lors des Euros de Vichy. Au Grand-Duché, le touch se joue du niveau amateur jusqu'au haut niveau et la fédération mise sur la participation des jeunes et des femmes pour continuer sa progression. Deux journées «Femmes et rugby» du RC Luxembourg ont d'ailleurs permis de faire connaitre la discipline un peu plus.