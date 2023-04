Après le séisme: Le Luxembourg a apporté 2,65 millions d'euros d'aide à la Turquie et la Syrie

LUXEMBOURG – Le Luxembourg a apporté près de 2,65 millions d'aide matérielle et financière à la Turquie et à la Syrie, après le séisme qui a fait plus de 50 000 morts au début du mois de février, ont précisé des membres du gouvernement.

Le Luxembourg a apporté une aide conséquente aux deux pays touchés par le séisme. Editpress

Dans une réponse parlementaire à une question de la députée Nathalie Oberweis (déi Léink), les ministres Jean Asselborn (Affaires étrangères et européennes), Franz Fayot (Coopération et de l'Action humanitaire) et François Bausch (Défense) ont donné des détails chiffrés sur l'aide apportée par le Luxembourg, après les séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie, le 6 février 2023, dont le dernier bilan faisait état de plus de 50 000 morts.

La Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire explique avoir envoyé douze générateurs d’électricité, 8 000 sacs de couchage hivernaux et 2 000 kits d’hygiène pour une valeur totale de 500 000 euros. 236 palettes d’articles de consommables médicaux, tels que des masques chirurgicaux, compresses, seringues etc., d’une valeur totale de 250 000 euros ont été mises à disposition par le ministère de la Santé et la Fédération des hôpitaux luxembourgeois (« FHL »).

De plus, l’entreprise luxembourgeoise B Medical Systems, spécialisée dans la conservation et le transport de produits médicaux, a fait un don de 50 boîtes de transport pour des médicaments et des perfusions sanguines d’une valeur approximative de 65 000 euros. «L’ensemble du matériel acheminé en Turquie peut être chiffré à 1 218 500 euros», précisent les ministres dans leur réponse conjointe.

Plusieurs dons à des organisations humanitaires

La collecte et l’envoi du matériel d’urgence ont été organisés et coordonnés par la Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire, en lien avec l’ambassade du Luxembourg à Ankara, et en collaboration avec plusieurs acteurs luxembourgeois, dont le ministère de la Santé, le ministère de l’Intérieur, le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) et des acteurs du secteur privé. Le matériel a été acheminé par deux vols charter opérés par Cargolux.

Par ailleurs, le Luxembourg a également apporté une aide financière directe à des organisations humanitaires. La Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont ainsi reçu 500 000 euros dont 60% ont été distribués pour la Turquie et 40% pour la Syrie. Le Grand-Duché a également affecté 430 000 euros à des projets d’urgence des ONG humanitaires luxembourgeoises Handicap International Luxembourg, Care in Luxembourg et la Fondation Caritas.

Enfin, un don de 500 000 euros a été effectué au Fonds humanitaire transfrontalier pour la Syrie, le «Syria cross-border humanitarian fund», qui est géré par le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaire (OCHA). Au Total, ce sont 2 648 500 euros d'aides matérielle et financière qui ont été apportées par le Luxembourg.

