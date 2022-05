Covid – Le Luxembourg a boosté la vaccination au Bangladesh

Au Bangladesh, plus de 70% de la population est désormais complètement vaccinée contre le Covid. Friendship

Au Bangladesh, plus de 70% de la population (166 millions d'habitants au total) est désormais complètement vaccinée contre le Covid. Les écoles ont rouvert leurs portes. Des résultats qui ont notamment été atteints grâce au rôle joué par le Luxembourg. Le gouvernement finance ainsi l'ONG Friendship qui a apporté son soutien à la campagne de vaccination dans le pays situé à l'est de l'Inde. Elle a mené des opérations de sensibilisation et a apporté un soutien logistique, pour l'enregistrement des patients et leur transport jusqu'aux centres de vaccination.

Mais la vaccination anti-Covid est-elle bien acceptée, parmi la population? N'existe-t-il pas un certain scepticisme? «C'est une minorité», affirme H.E Mahbub Hassan Saleh, ambassadeur du Bangladesh au Luxembourg. «Au Bangladesh, les gens sont confrontés à diverses catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique, appuie Runa Khan, fondatrice et directrice de Friendship. Ils savent qu'ils peuvent mourir à tout moment et donc qu'ils ont besoin de se protéger. À ce titre, la vaccination ne leur fait pas peur».

Friendship a été créée en 2002 avec juste un bateau-hôpital qui venait en assistance à 10 000 patients au Bangladesh. Fondée en 2006, Friendship Luxembourg a été créée afin de constituer une structure d’appui. Aujourd'hui, Friendship propose un accès à la santé et à d'autres solutions de développement pour plus de 7 millions d'habitants. De son côté, le gouvernement luxembourgeois soutient non seulement Friendship Luxembourg mais aussi Fondation Caritas Luxembourg, Christian Solidarity Luxembourg et ECPAT. Les fonds alloués pour leurs projets s'élèvent à 14,6 millions d'euros, pour la période 2019-2025.