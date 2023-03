Effet d'aubaine: Le Luxembourg a-t-il profité du Brexit?

Après le vote du Brexit en 2016, «des entreprises ont renforcé leur implantation au Luxembourg et d’autres ont découvert ce pays», résume Nicolas Mackel, CEO de Luxembourg for finance. Cela concerne les entités installées sur l’île et souhaitant garder un pied dans l’UE pour des raisons règlementaires.

D'autres atouts

Les raisons qui poussent les entreprises à localiser leur activité européenne sur la place financière du Luxembourg ne sont pas fiscales, selon Nicolas Mackel: «L’impôt sur les sociétés est deux fois plus important qu’en Irlande». Il évoque «la flexibilité du travail et le faible nombre de jours de grève, à comparer avec l’étranger, y compris l’Allemagne».

Les entreprises concernées «ont choisi le Luxembourg, non pas à cause de la fiscalité ou autre incitatifs, mais à cause de ses nombreux atouts», indique le ministère des Finances, qui cite «stabilité, ouverture sur le monde, environnement légal adapté aux activités internationales, disponibilité d’une main-d’œuvre internationale, qualifiée et multilingue». Il assure n’avoir octroyé «aucun avantage fiscal pour attirer de nouveaux acteurs». «Au Luxembourg, nous partons du principe que les critères structurels jouent davantage que les gadgets fiscaux», conclut Nicolas Mackel.