Football – Le Luxembourg a craqué en fin de match

Après avoir vu une frappe de Shayne Lavery frôler son montant (9e), Anthony Moris a dû s’employer à deux fois pour repousser l’échéance (11e). Cinq minutes plus tard, Maxime Chanot s’est fait subtiliser le ballon entre la ligne de touche et la surface de réparation par Josh Magennis qui a eu tout le loisir de glisser le cuir dans le petit filet (0-1, 16e).

Maître du ballon, les Luxembourgeois n’ont pas réussi à trouver le cadre. La frappe enroulée de Sinani (12e) est passée à côté et Gerson Rodrigues a envoyé sa reprise de volée dans le ciel (32e). Avec un onze inchangé à l’exception d’Enes Mahmutovic, entré à la place de Dirk Carlson, le Luxembourg a été bien plus dangereux en début de seconde période. Marvin Martins a égalisé sur corner en plaçant sa tête au second poteau (1-1, 58e) puis Sinani (59e), Gerson Rodrigues (60e) et Mahmutovic (60e) ont obligé Conor Hazard à la parade.