Handball: Le Luxembourg à deux secondes de l'exploit

Les Luxembourgeois ont surtout perdu le match en attaque dans le début de rencontre, n'arrivant pas à se sortir du défi physique imposé par des Turcs bien plus puissants. Ils ont en plus joué de malchance avec cinq tirs repoussés par les montants dans les dix premières minutes et ont ainsi dû courir après le score pendant toute la rencontre. «On est super déçus parce qu'on aurait pu faire mieux, enrage Martin Müller (5 buts). La première mi-temps nous tue. C'est surtout la réussite au tir qui nous fait mal».