Loi votée : Le Luxembourg a enfin sa loi contre le harcèlement au travail

Si les mesures ne font pas arrêter le harcèlement, la loi définit une procédure pour porter l'affaire auprès de l'Inspection du travail et des mines (ITM). Celle-ci entend la victime et l'auteur présumé et dresse un rapport. L'employeur est alors obligé de prendre les mesures adressées par l'ITM. Le dispositif adopté ce jeudi prévoit aussi la protection de la victime et des témoins contre d'éventuelles représailles de l'employeur.