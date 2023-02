LUXEMBOURG/UE: Le Luxembourg a enregistré une hausse de la surmortalité fin 2022

On est loin, bien sûr, du pic de +45% enregistré en novembre 2020. Mais la surmortalité était encore forte, en décembre dernier au Luxembourg. Entendez par «surmortalité» le nombre de décès dans le pays qui n'auraient pas eu lieu dans des conditions «normales». La pandémie de Covid-19 joue donc toujours un rôle important mais pas seulement. Les données dévoilées vendredi par Eurostat ne distinguent pas les causes de décès ni le profil des défunts.

Toujours est-il, donc, que le Grand-Duché a enregistré, il y a deux mois encore, +9,5% de décès par rapport à un bilan mensuel «normal» (+3,2% en novembre). À l'échelle européenne, la surmortalité était en décembre de +19% du nombre moyen de décès, alors qu'elle était de +8% en novembre. «En comparaison, le taux de surmortalité était de +30% en décembre 2020 et de +24% en décembre 2021», précise Eurostat, dans son rapport.

Le taux le plus élevé en Allemagne

Pour en revenir au Luxembourg, relativisons. +9,5% de surmortalité sur décembre 2022, c'est à prendre en compte, mais le pays est sous la moyenne continentale et loin de certains de ses voisins. «Le taux le plus élevé a été enregistré en Allemagne (+37%)», apprend-t-on encore. La France était en décembre à +25%, la Belgique à 19,1% et le Portugal à +14,8%. Il n'existait en revanche pas de données pour l'Italie sur cette période.