9 mai férié: Le Luxembourg a fêté l'Europe… et l'Ukraine!

Un village européen a planté ses tentes, lundi au cœur d'Esch-sur-Alzette, pour célébrer le 9 mai , Journée de l'Europe. Vingt-sept stands, comme autant de membres de l'Union européenne... plus un: celui de l'Ukraine, invitée spéciale. «C'est très important pour notre ville, qui abrite 135 nationalités», relate Georges Mischo, le bourgmestre de la Métropole du Fer.

«Esch respire l'esprit européen, et nous sommes très fiers d'être au centre de la Journée de l'Europe». L'édile eschois n'était pas le seul à déambuler sur la place de la Résistance, puisque les plus hautes autorités du pays, Grand-Duc Henri et Premier ministre Xavier Bettel en tête, ont rehaussé l'événement de leur visite. Le chef de l'État en a profité pour planter un arbre de la paix dans la cour voisine de l'école du Brill.