Luc Holtz: Le Luxembourg «a franchi un palier»

Le Luxembourg termine la Ligue des nations avec trois victoires, deux nuls et une défaite.

Vainqueur de la Lituanie sur le gong (1-0) grâce à un but de Gerson Rodrigues, dimanche, le Luxembourg a parfaitement clôturé sa campagne de Ligue des nations. Avec 11 points, les Lions rouges ont réalisé leur meilleur total dans une compétition officielle, faisant mieux que lors des qualifications de l'Euro 1996 et de la dernière campagne de Ligue des nations (10 points).

Si les adversaires sont un peu moins huppés en Ligue C que dans les éliminatoires d'une grande compétition, le Grand-Duché avait toutefois hérité de l'épouvantail turc, qu'il a réussi à tenir en échec, jeudi à Istanbul (3-3). «Sur ce match, nous avons évolué à un niveau très très élevé, estime le sélectionneur Luc Holtz, qui était privé de cadres comme Christopher Martins Pereira, Olivier Thill, Mathias Olesen ou Dirk Carlson. Je pense que nous avons encore franchi un palier. Sur les six matches que nous avons joués, je n'en vois pas un où nous avons été vraiment mauvais».

Avec ses 11 points, le Luxembourg termine également meilleur deuxième de la Ligue C. Une position qui est loin d'être anecdotique. Les quatre premiers de groupe du troisième échelon de la compétition (Turquie, Grèce, Kazakhstan et Géorgie) disputeront quant à eux un barrage qualificatif pour l'Euro 2024. Mais si l'un d'entre eux venait à décrocher entre-temps son billet pour l'Allemagne via les éliminatoires du championnat d'Europe, les Lions rouges seraient alors désignés pour disputer ce barrage.