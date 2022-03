Sanctions : Le Luxembourg a gelé 2,5 milliards d'avoirs russes

LUXEMBOURG – Suite aux sanctions visant les oligarques russes, 2,5 milliards d'euros d'avoirs russes ont été gelés par l'État luxembourgeois.

Rappelons que ces actifs sont gelés sur décision administrative et non saisis suite à une instruction judiciaire. Les personnes jouissent toujours de la propriété des titres, mais ils n'y ont plus accès pour le moment. «Le Luxembourg met en pratique toutes les sanctions décidées à l'échelle européenne. La CSSF (Commission de surveillance du secteur financier) a été informée, mais nous ne publierons pas de liste», avait indiqué le ministère des Finances à L'essentiel.