Au Luxembourg : Le Luxembourg a gagné plus de 10 000 habitants en 2021

LUXEMBOURG – L'accroissement de la population luxembourgeoise est reparti à la hausse, en 2021, surtout grâce à l'immigration.

La population du Luxembourg augmente à nouveau plus vite.

Après un ralentissement en 2021, l'accroissement de la population du Luxembourg est reparti à la hausse en 2021, avec 10 667 habitants en plus, selon des chiffres publiés ce lundi par le Statec. Au 1er janvier 2022, le Luxembourg comptait ainsi 645 397 habitants et l'accroissement de la population retrouve des niveaux plus proches de ceux d'avant la pandémie.

L'immigration représente une très large majorité de cet accroissement (87,9%). En effet, le solde migratoire (les arrivées moins les départs) s'élève à 9 376 personnes. Le solde naturel (les naissances moins les décès) n'est que de 2 201 résidents. Au final, la population a augmenté de 1,7% en 2021, mieux qu'en 2020 (1,4%) mais toujours moins bien qu'avant la pandémie (entre 2 et 2,5% selon les années.

La capitale reste la ville la plus peuplée

Le Statec calcule aussi que l'âge moyen de la population, au 1er janvier de cette année, est de 40,4 ans pour les femmes et 39 ans pour les hommes. Les résidents étrangers sont nettement plus jeunes que les citoyens grand-ducaux: l'âge moyen des femmes luxembourgeoises est de 42,4 ans, tandis que les résidentes étrangères ont 38,1 ans en moyenne. Les hommes luxembourgeois ont eux 40 ans en moyenne, deux ans de plus que les résidents étrangers.

Plus localement, avec 128 494 habitants, Luxembourg-Ville reste, de loin, la commune la plus peuplée du pays, devant Esch-sur-Alzette (36 177), Differdange (28 641) Dudelange (21 583) et Pétange (20 408). Aucune autre ville ne dépasse les 20 000 habitants.