En 2021: Le Luxembourg a importé plus de 40 millions de litres de bière

La production luxembourgeoise représente moins de 1% de la production européenne. Editpress

Alors que les températures sont encore élevées en cette fin d'été, nombreux sont ceux à savourer une bière fraîche. Selon une étude de The Brewers of Europe qui regroupe les associations de brasseurs européens, les résidents luxembourgeois boivent 45 litres de bière chaque année, loin des 135 litres des Tchèques, des 100 litres des Autrichiens, des 95 litres des Allemands et des 68 litres des Belges. Mais d'où vient-elle?

En 2021, les pays de l'Union européenne ont produit 33,1 milliards de litres de bière, selon des données Eurostat publiées ce mardi. C'est près d'un milliard de plus qu'en 2020. Le plus grand producteur reste l'Allemagne avec 7,5 milliards de litres, soit 23% de la production européenne. Le Luxembourg et ses quelque 22,5 millions de litres produits représente moins de 1% de la production européenne.

La France, premier importateur

La France est le premier importateur avec un peu plus de 845 millions de litres (16% du total de l'UE), devant l'Italie (686 millions) et l'Allemagne (près de 651 millions de litres). Le Luxembourg a lui importé 40,3 millions de litres de bière en 2021, contre 36,2 millions en 2020 et 41 millions en 2019. Si les pays de l'UE importent principalement des bières du continent européen, certains breuvages viennent d'ailleurs: 248 millions de litres de Grande-Bretagne et 122 millions de litres du Mexique.