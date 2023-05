Retour annoncé: Le Luxembourg à l'Eurovision, «c'est le soft power»

Editpress

«Depuis des années qu’avec Anne-Marie David on milite pour le retour du Luxembourg», se félicite Stéphane Bern. Lui et la chanteuse, qui avait remporté l'Eurovision pour le Grand-Duché en 1973, se réjouissent du retour annoncé du pays au concours de chant. «On avait d’ailleurs envoyé un message depuis Tel-Aviv en 2019. Et tant à Lisbonne qu’à Turin je n’ai cessé de plaider cette cause auprès du Premier ministre Xavier Bettel», explique Stéphane Bern.

L'animateur rappelle que «le Luxembourg a gagné 5 fois, et c’est un pays de langue francophone donc c’est important pour le concours Eurovision qu’il participe à nouveau»… D'autant que le pays a tout à y gagner. «C’est ce qu’on appelle le ''soft power''», l'Eurovision offrant «au Grand -Duché une surface médiatique très importante au regard de la taille de son territoire».

Celui qui présente le concours à la télévision française rappelle que l'Eurovision «est une tribune devant plus de 200 millions de téléspectateurs - même en Australie et en Amérique! Comme commentateur et présentateur pour la France, je suis nostalgique de la présence du Luxembourg, absent depuis 1993!»

«Une belle édition 2023»

Cette année encore, le franco-luxembourgeois a vécu l'édition 2023 de l'Eurovision de l'intérieur. «Avec Laurence Boccolini, nous avons vécu une belle édition 2023 à Liverpool car la BBC sait orchestrer un show haut en couleur» raconte l'animateur. «C’était une belle fête de la musique européenne unie dans sa diversité avec toutes sortes de musiques et des beaux messages inclusifs, de tolérance et de bienveillance… pour justement défendre les valeurs démocratiques européennes», dit-il, avec une pensée pour l'Ukraine, vainqueur en 2022 et qui subit depuis 15 mois la guerre décidée par Poutine.

Et Stéphane Bern de conclure: «Nous avons adoré notre soirée malgré la défaite française et ces petites polémiques un peu vaines et sommes heureux d’aller en Suède l’an prochain pour les 50 ans d’ABBA et Waterloo». Avec cette fois, donc, le Luxembourg dans la course!

