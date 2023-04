En France: Le Luxembourg à l'honneur au Festival International du Film d’Animation d’Annecy

Trois coproductions luxembourgeoises ont été sélectionnées pour le Festival International du Film d’Animation d’Annecy, qui se tient du 11 au 17 juin prochain. «Kensuke’s Kingdom» et «La sirène» en compétition officielle ainsi que «Nina et le secret du hérisson» en séance événement hors compétition.

Adaptation du livre éponyme à succès de Michael Morpurgo, «Kensuke’s Kingdom», est une coproduction entre le Royaume-Uni, la France et le Luxembourg. Le design, les décors ou encore l’animation de «La sirène» (coproduit par le Luxembourg (BAC Cinéma – David Grumbach), la France, l’Allemagne et la Belgique) ont été réalisés au Luxembourg au studio Picture Factory de la Fabrique d’Images.

Coproduction entre la France et le Luxembourg, «Nina et le secret du hérisson» a mobilisé un peu plus de quarante artistes et techniciens dans le pays.