Football/Euro 2024 : Le Luxembourg à nouveau dans le groupe du Portugal

Le Luxembourg avait déjà affronté les coéquipiers de Cristiano Ronaldo lors des éliminatoires de l’Euro 2020 et de la Coupe du monde 2022. Placé dans le chapeau 4, la 92e nation au classement Fifa a hérité d’un tirage plutôt clément dans le groupe J avec, en plus du Portugal (9e), la Bosnie-Herzégovine (58e), l’Islande (62e), la Slovaquie (55e) et le Liechtenstein (196e). La Bosnie, issue du chapeau 2, avait affronté le Luxembourg en match amical, en mars dernier, et l’avait emporté (1-0) à Zenica.