Liste de paradis fiscaux : Le Luxembourg à nouveau dans le viseur d'Oxfam

LUXEMBOURG - L'ONG britannique a dévoilé ce mardi sa liste des pays devant être considérés comme des paradis fiscaux selon les critères de l'Union européenne.

Pour l'ONG britannique, l’Albanie, les Bahamas, les Bermudes, les Émirats arabes unis, Gibraltar, Hong Kong, l’île Maurice, Jersey, la Nouvelle-Calédonie, la Suisse, Singapour ou encore Taïwan sont des paradis fiscaux au regard des trois critères suivants: transparence, fiscalité équitable (c'est-à-dire ne favorisant pas l’implantation d’entreprises sans réalité économique) et participation à la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales mise en place par l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques).