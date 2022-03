Météo : Le Luxembourg à nouveau en alerte au vent fort

LUXEMBOURG - De fortes rafales de vent sont attendues ce jeudi après-midi, sur l'ensemble du Grand-Duché. Le pays est en alerte jaune.

Après les tempêtes Eunice, vendredi, et Franklin, lundi, un nouveau coup de vent, de moindre ampleur, est attendu ce jeudi après-midi sur l'ensemble du Luxembourg. MeteoLux a placé le Grand-Duché en alerte jaune pour la période entre 15h et 18h. Les météorologues du Findel prévoient des rafales comprises entre 60 et 70 km/h. «Avec le passage du front froid, les rafales pourront atteindre 80 km/h, pour une courte durée», précise MeteoLux.