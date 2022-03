Sur le tatami : Le Luxembourg a ses «Karaté Kids»

DIFFERDANGE - Le



karaté a de nombreux adeptes, y compris chez les petits. À Differdange, ils débutent dès 4 ans.

L'Open de Luxembourg / Challenge de la ville de Differdange, dont le nombre de concurrents a dû être limité, est l'un des plus importants de la Grande Région. Il mettra samedi à contribution près de 100 bénévoles et une cinquantaine d'arbitres. Au total, «300 à 400 personnes devront être logées à l'hôtel en auberge de jeunesse ou même dans des familles», indique Adrienne Charlé-Diderich, présidente de l'organisation. Le budget de la compétition avoisine les 35 000 euros.

À 4 ans, sur le tatami, Abigail joue de ses tout petits poings et pieds avec beaucoup d’application, sous le regard protecteur de sa grande sœur de 8 ans, Mara qui, elle, arbore déjà sa ceinture jaune.

Une quarantaine d’enfants âgés de 4 à 6 ans s’entraînent au karaté à Differdange. Dans le pays, ils sont près de 250. «Le karaté améliore leur rapidité, motricité et concentration et il leur enseigne des valeurs comme le contrôle de soi, le sens de l’honneur, le courage et la bienveillance», avance Celestino Fecchi, directeur sportif du Karaté Club de Differdange.

Combat et jeux

«On leur dit qu’il faut respecter les autres et soi-même. Mes élèves sont prévenus: "Si j’apprends que tu frappes qui que ce soit avec ce que je t’ai appris, c’est à moi que tu auras affaire"». Deux enseignants sont présents à l’entraînement des plus jeunes. «Ils ont un excellent niveau en karaté et sont de très bons pédagogues».

Les petits font des figures et du combat, «mais aussi des jeux, sinon ils perdent leur concentration. Il faut qu’ils s’amusent», note Zenia Charlé, 21 ans. L’enseignante sait de quoi elle parle, elle a débuté le karaté petite, avec son cousin.

Pas de pression

Et elle a ses astuces: «Je me suis rendu compte que les gants avaient une grande symbolique pour les petits. Si on leur enlève parce qu’ils n’ont pas été sages, ils s’en souviennent le cours suivant».

Zenia est d’avis qu’il ne faut pas trop mettre la pression aux très jeunes. «C’est vers 18-20 ans que les karatékas sont à leur apogée. Si on ne se concentre que sur les médailles qu’ils peuvent rapporter à un trop jeune âge, ils risquent de se lasser et d’abandonner. Il faut leur laisser le temps d’évoluer».

(Séverine Goffin/L'essentiel)

Warling sera à l'Open de Luxembourg Victorieuse en mars à Rotterdam de son premier tournoi de catégorie K1, la première division du karaté, la Luxembourgeoise Jenny Warling, 22 ans, disputera samedi l'Open de Luxembourg/Challenge de la ville de Differdange pour préparer les championnats d'Europe à Montpellier en mai. Ce sera, avec la Lion Cup de Strassen, l'une des rares occasions pour le public grand-ducal de voir sa championne combattre au pays. Vice-championne d'Europe en 2014, médaillée de bronze l'an passé, elle rêve désormais d'or. En attendant, elle fera partie des favorites, à Differdange, en kumité moins de 60 kg et en Open. «Des catégories ont été regroupées et je vais passer dès le premier tour un bon test face à la Belge Nele De Vos qui est normalement dans la catégorie au-dessus de moi. J'aime combattre au Luxembourg», note Warling. À Differdange, elle fera partie des 166 engagés luxembourgeois, et sera la chef de file du cadre national de 25 membres parmi lesquels Jordan Neves (Differdange).