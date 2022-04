Sûreté: Le Luxembourg a son plan en cas d'accident nucléaire à Cattenom

CATTENOM – Les 11 et 12 mai, un exercice de sûreté nucléaire et civile est prévu à Cattenom. Au Luxembourg aussi on se tient prêt à réagir et un plan est prévu en cas d'alerte nucléaire.

La centrale de Cattenom est située à proximité du Luxembourg. AFP

Dans le docu-fiction «An Zéro», diffusé l'an passé, l'explosion de la centrale nucléaire de Cattenom rayait de la carte le Luxembourg. L'exercice de sûreté nucléaire prévu dans la centrale mosellane les 11 et 12 mai réservera-t-il le même sort au Grand-Duché?

Son scénario, élaboré par des experts parisiens, est tenu absolument secret, pour que rien ne puisse être anticipé. Il s'agira de «tester notre capacité de réaction en cas d’incident nucléaire, de vérifier et améliorer la coordination des secours», avait prévenu mardi, Laurent Touvet, préfet de la Moselle.

Au Luxembourg on se tient prêt aussi. Le Haut Commissariat à la protection nationale (HCPN) confirmait, hier, avoir été contacté, alors que les autorités françaises ont prévu de «désigner des officiers de liaison au Luxembourg et en Allemagne pour cet exercice». Un système permet une information constante des pays voisins. Selon nos informations, si le scénario français l'exige, une cellule de crise pourrait être mise en place au Grand-Duché à l'occasion de cet exercice.

«Que faire en cas d'alerte nucléaire?», le Grand-Duché a un plan d'action et des consignes disponibles dans une brochure qui résume les effets des radiations et les mesures de précaution (mise à l'abri, comprimés d'iode efficaces 24 h, évacuation, interdictions alimentaires). La radioactivité est incolore, inodore et invisible. «En cas d’accident grave dans une centrale nucléaire, les rejets radioactifs dans l’environnement ne sont le plus souvent pas immédiats. Le laps de temps peut varier de quelques heures à quelques jours. De quoi appliquer les mesures de protection nécessaire», stipule le document.

Alerte

Les autorités précisent comment reconnaître la sirène spécifique en cas d’urgence nucléaire qui diffère de l’«alarme incendie » (un son continu de trois minutes). Elle consiste en trois types de signaux : la préalarme (Son modulé d’une durée d’une minute) en cas de rejets possibles mais non imminents. L’alarme nucléaire (son modulé d’une durée d’une minute, interrompu de deux pauses de 12 secondes) en cas de risque de nuage radioactif et la fin d’alarme (son continu d’une durée d’une minute) lors de l'arrêt de la dispersion de rejets radioactifs. Le Luxembourg a également récemment étoffé son système d'alerte en améliorant l'application Gouvalert, prise à défaut lors des inondations de l'été dernier. Un système de diffusion cellulaire des alertes doit être mis en place.

Abri et comprimés

Si le nuage arrive, «il est conseillé de séjourner dans les pièces inférieures (rez-de-chaussée, cave) du bâtiment. Les pièces sans fenêtres ou avec de très petites fenêtres sont à privilégier», indique le document. «Les vêtements les voitures, bus et camion n'offrent pas une protection suffisante. (...) Mieux vaut être confiné dans une maison et être évacué par la suite que d’être irradié à l’extérieur lors du passage d’un nuage radioactif », est-il précisé.

Une distribution préventive de comprimés d’iodure de potassium est assurée à tous les résidents du pays. Les écoles en disposent et les entreprises peuvent en commander via le site www.infocrise.lu. . Les parents de chaque nouveau-né reçoivent une boîte de comprimés par enfant à la maternité et les autorités communales gardent en réserve une quantité suffisante de comprimés pour garantir une distribution supplémentaire en cas d’accident nucléaire. La posologie est différente pour les enfants et les adultes et a partir de 45 ans, la prise des comprimés n’est plus recommandée.

Information et évacuation

Il est par ailleurs recommandé de garder son calme et de se tenir informé par le biais des médias et de consultez le site www.infocrise.lu.

On mangera en priorité les aliments entreposés dans le bâtiment dans lequel on se trouvant mais on évitera les légumes et fruits fraîchement récoltés. La consommation de l’eau du robinet reste en principe possible». Par ailleurs mieux vaut limiter les appels et messages téléphoniques pour ne pas engorgées les lignes pour les secours. En cas d'évacuation, les autorités précisent ce qu'il faut mettre dans sa valise, comment partir.

Exposé au radiations?