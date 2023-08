Le Luxembourg a-t-il mieux résisté aux fortes chaleurs?

Si la météo de ce début de mois d'août rappelle l'automne, les feuilles qui tombent et les températures d'octobre, nul besoin de rappeler que l'Europe – et le Luxembourg – a vécu un début de mois de juillet particulièrement éprouvant en raison d'une vague de chaleur.

La canicule a frappé une vingtaine de départements français entre le 7 et 13 juillet, l'une des nombreuses manifestations mondiales d'un mois évalué comme le plus chaud de l'histoire de la planète.

Sous-mortalité en juillet

«Nous veillons à ce que nos séniors s'hydratent régulièrement et séjournent dans des locaux frais ou climatisés pour précisément ne pas souffrir des températures élevées. Il est cependant clair que des personnes particulièrement fragilisées souffrant de maladies graves ou en fin de vie sont plus vulnérables en période de fortes chaleurs et cela malgré les mesures de protection mises en place, et peuvent le cas échéant venir à décéder prématurément», tempérait le gestionnaire.