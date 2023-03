Santé au Luxembourg: Le Luxembourg a-t-il vaincu la pandémie de Covid-19?

La situation sanitaire actuelle sur le front du Covid-19 «ne peut pas être qualifiée de normale, mais cela n’a évidemment rien de comparable avec ce que nous avons vécu ces dernières années», résume le député Mars Di Bartolomeo (LSAP), président de la commission Santé. Les soins intensifs accueillent actuellement une seule personne porteuse du virus. Trois ans après la déclaration de l’état de crise, survenue le 18 mars 2020 pour la première fois dans l’histoire du Luxembourg, le virus ne perturbe plus la vie quotidienne et les dernières restrictions (isolement automatique en cas de contamination et obligation du port du masque dans les hôpitaux et établissements d’accueil de personnes âgées) sont sur le point d’être abolies.