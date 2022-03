Relocalisation des réfugiés : Le Luxembourg a tenu ses promesses

LUXEMBOURG - Le Grand-Duché est un des seuls pays à avoir tenu ses engagements concernant l'accueil des réfugiés dans le cadre du mécanisme de relocalisation.

Les pays les plus réticents sont les pays du groupe de Visegrad (Hongrie, Slovaquie, Pologne, République tchèque), hostiles à ce mécanisme, qui ont même été renvoyés devant la Cour de justice de l'UE, pour ne pas avoir rempli leurs obligations. La Hongrie et la Pologne n’ont en effet accueilli aucun réfugié, la République tchèque et la Slovaquie n’en ont accueilli respectivement que 12 et 16.