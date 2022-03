Emploi – Le Luxembourg a «un fort potentiel» d'embauche dans le digital

LUXEMBOURG – Les industries et les banques ont des postes à pourvoir pour les jeunes talents en TIC, selon une enquête de la FEDIL et l'ABBL.

Crise du Covid aidant, les secteurs de l'industrie, de la construction, des services financiers et aux entreprises, ont plus que jamais besoin de spécialistes hautement qualifiés dans les technologies de l'information et de la communication (TIC). C'est ce qu'ont voulu rappeler la FEDIL et l'ABBL, aux jeunes en passe de s'orienter et à leur parents, à travers leur enquête sur les prévisions d'embauche présentée mardi matin.

Et Thierry Wolter, vice-président de la FEDIL, d'illustrer: «Ceratizit, où je travaille, vient de créer, à Luxembourg, pour tout notre groupe, un département appelé digital and data. Nous recueillons des millions de données dans nos processus de fabrication et les clients qui travaillent avec nos produits mesurent aussi plein de choses. Le travail de ce département est de traiter ces données, de les rendre intelligentes pour optimiser les processus de fabrication de nos produits. Pour cela, il nous faut des informaticiens, des data scientist, des spécialistes en intelligence artificielle. Ce département nécessitera à terme des dizaines de personnes hautement qualifiées».