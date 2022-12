Vote à la Chambre : Le Luxembourg révise sa Constitution

LUXEMBOURG – Les députés ont procédé ce jeudi, au deuxième vote sur la réforme constitutionnelle, qui a été adoptée et entrera en vigueur dans six mois.

La nouvelle Constitution fait référence aux symboles (langues, drapeau, etc.), précise la place du Grand-Duc, renforce le rôle de la Chambre des députés, facilite les référendums et les commissions d'enquêtes parlementaires, tout en prévoyant une justice plus indépendante et transparente, entre autres modifications. Les relations entre le gouvernement et le Parlement ont aussi été revues. Le législateur a voulu rendre le texte fondamental plus transparent.