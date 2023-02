Tennis – Coupe Davis: Le Luxembourg a une occasion en or à Esch

Le Luxembourg sera emmené par Alex Knaff (25 ans), 438e mondial, et Chris Rodesch (21 ans), 724e et invaincu cette saison en simple dans le championnat universitaire américain. Ces derniers devraient être alignés en simple, tandis que Raphaël Calzi (25 ans), 623e mondial en double, et le vétéran Gilles Kremer (41 ans) se tiendront également prêts. «J'avais envie de construire une équipe pour le futur, explique le capitaine, Gilles Müller. On mérite de jouer à ce niveau. On veut essayer de monter dans le groupe 1 d'ici quelques années».