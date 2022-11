«Efforts de solidarité» : Le Luxembourg accueillera des migrants de l'Ocean Viking

La fin d'un «calvaire»: le navire humanitaire Ocean Viking a accosté vendredi au port militaire de Toulon (sud de la France) et les 230 migrants à son bord ont commencé à débarquer, une première en France qui suscite de vives tensions avec l'Italie. «Le navire a accosté vers 8h50 et les personnes ont commencé à débarquer», a indiqué le préfet du Var, Evence Richard, lors d'une conférence de presse.

«Devoir d'humanité»

Les hommes, femmes et enfants à bord ont été secourus au large de la Libye et viennent pour certains de pays en guerre. Ces personnes seront placées dans une «zone d'attente» hors du port militaire, sur un centre situé sur la presqu'île de Giens, sur la commune de Hyères, à l'ouest de Toulon. Le centre d'hébergement pourrait rester une vingtaine de jours. Les rescapés à bord de l'Ocean Viking dont 57 enfants «ne pourront pas sortir du centre administratif où on va les mettre et ne seront donc pas techniquement sur le sol français», avait indiqué M. Darmanin.