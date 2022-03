Offensive russe en Ukraine : Le Luxembourg accueillera des réfugiés ukrainiens

BRUXELLES/LUXEMBOURG – Le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, a participé ce vendredi, à une réunion avec ses homologues de l'UE à Bruxelles.

Jean Asselborn espère qu'à l'avenir aucun pays de l'Union européenne ne fera de différence entre les réfugiés de l'Est et ceux du Sud.

Jean Asselborn a indiqué ce vendredi, que le Luxembourg accueillera des réfugiés d'Ukraine. Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères participait à une réunion avec ses homologues de l'UE à Bruxelles. Il espère qu'à l'avenir aucun pays de l'Union européenne ne fera de différence entre les réfugiés de l'Est et ceux du Sud. «C'est bien que les cœurs s'ouvrent maintenant et que les frontières s'ouvrent à l'Est», a ajouté Jean Asselborn.