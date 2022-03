Finances publiques : Le Luxembourg agrandit encore sa collection de AAA

LUXEMBOURG - Deux agences de notation ont confirmé vendredi le AAA du Luxembourg, annonce samedi matin le ministère des Finances.

Deux triples A de plus pour le Luxembourg. Les agences S&P Global et DBRS Morningstar ont confirmé la notation de crédit AAA avec perspective stable du Luxembourg, la meilleure note possible. Les deux agences «certifient une fois de plus la bonne situation financière du pays grâce à son approche budgétaire équilibrée et prévoyante», s'autocongratule le ministère des Finances dans un communiqué samedi matin.