Hockey sur glace – Le Luxembourg ambitieux au championnat du monde

Kockelscheuer donnera dimanche le coup d'envoi d'une grande semaine de hockey avec la Division III A du championnat du monde, organisée au Luxembourg pour la première fois depuis 2014. Cinq équipes (Luxembourg, Turquie, Émirats arabes unis, Taïwan et Turkménistan) s'affronteront en espérant décrocher la première place, qui envoie dans la division supérieure. Il n'y aura pas de relégué car la Corée du Nord s'est retirée.

Quatrième en Bulgarie lors de la dernière édition en 2019, le Luxembourg compte cette fois-ci aller chercher une médaille, voir profiter de l'appui de son public pour conquérir le titre. «Si on joue bien et que les jeunes progressent comme on l'espère, pourquoi pas y arriver?», souffle Colm Cannon, l'un des vétérans de l'équipe (35 ans).