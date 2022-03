Carte des préjugés : Le Luxembourg appartiendrait à «l'empire du Mal»

Un artiste a réalisé des cartes représentant les clichés qu’entretiennent les Européens envers leurs voisins. Pour les Anglais, le Grand-Duché fait partie du côté obscur...

L’artiste bulgare Yanko Tsvetkov, résidant à Londres, a créé des cartes géographiques représentant les idées préconçues que peuvent avoir les habitants de l’Union Européenne les uns envers les autres. Il a réalisé sept cartes de l’Europe en remplaçant le nom des pays et des régions par les stéréotypes qui collent à leurs habitants. Et en bonus, l’artiste en a ajouté deux autres, intitulées «L’Europe, selon les États-Unis» et une autre «L’Europe vue par les gays».