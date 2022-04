: Le Luxembourg appelle à faire barrage à Le Pen

LUXEMBOURG - Le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, a appelé lundi les Français à faire barrage à la dirigeante de l'extrême droite.

«Une sorte de guerre civile politique»

Jugeant «très, très inquiétant» le résultat de l'extrême droite au premier tour, M. Asselborn a estimé que la France est «dans une sorte de guerre civile politique». «En tant qu'Européenne de cœur, il me tient à cœur que nous restions unis et forts en tant qu'Européens, surtout en ces temps difficiles», a déclaré pour sa part la ministre allemande Annalena Baerbock, sans plus de précision.