Football féminin - Le Luxembourg arrache la victoire face à la Lettonie

Amy Thompson a inscrit un doublé pour le Luxembourg Editpress

Et Amy Thompson libéra les Lionnes Rouges. Grâce à un doublé de son ailière en fin de match, le Luxembourg a décroché son deuxième succès dans les éliminatoires du Mondial-2023 grâce à une victoire (3-2) face à la Lettonie, samedi midi. «En première mi-temps, on n'était pas dans les duels, mais ce qui compte c’est la manière avec laquelle on a réagi», a salué l’entraîneur national Dan Santos dont les nombreux changements ont été payants. Censée se jouer vendredi soir au stade Jos-Haupert de Niederkorn, la rencontre avait été décalée à samedi matin sur la pelouse synthétique de Bettembourg en raison des chutes de neige qui se sont abattues sur le pays.

Timide en début de match, le Luxembourg (116e au classement FIFA) a été bousculé par une équipe de Lettonie (110e) supérieure physiquement. Les filles de Roman Kvacovs ont été toutes proches de trouver la faille mais Lucie Schlimé s’est interposée face à Olga Sevvoca (14e). Un quart d’heure plus tard, les Lionnes rouges ont fini par craquer. Dans la surface, Kimberley Dos Santos a mis un peu trop de temps à dégager le cuir et se l’est fait subtiliser par Renate Fedotova qui ne s’est pas fait prier pour marquer de près (0-1, 29e).

La Lettonie a raté un penalty en fin de match

En fin de première mi-temps, Kate Thill aurait pu égaliser mais, trop croisée, sa frappe a fui la cadre. Au retour des vestiaires, Dan Santos a immédiatement procédé à trois changements mais, laissée seule dans la surface, Renate Fedotova s’est offert un second but (0-2, 47e). Lancée en profondeur, l’entrante Joana Lourenco a immédiatement réduit la marque en dribblant la gardienne adverse (1-2, 50e). En fin de rencontre, le Grand-Duché a fait le siège de la surface adverse et a fini par égaliser sur corner. Certainement la petite joueuse sur le terrain, Amy Thompson est parvenue à placer sa tête (2-2, 81e). « Comme je suis petite, on a tendance à me sous-estimer de la tête», expliquait l’ailière après la rencontre.