Cinéma : Le Luxembourg ira aux Oscars, comme «Elvis» et «Top Gun»

Le court métrage «The Red Suitcase», tourné au Findel, est officiellement nommé aux Oscars, qui se dérouleront en mars.

C'est désormais officiel, le Luxembourg sera aux Oscars, dans la catégorie du meilleur court métrage. «The Red Suitcase», réalisé au Findel par le réalisateur irano-luxembourgeois Cyrus Neshvad a en effet été nominé, selon la sélection officielle annoncée ce mardi.

«Je n'y croyais plus jusqu'à ce qu'ils donnent le dernier nom. C'est très émouvant»: le réalisateur était un peu sur un petit nuage mardi après-midi après l'annonce. «Je suis très heureux surtout parce que ça va faire connaître encore plus cette problématique et ça va donner de la visibilité à ce qu'il se passe en Iran». Son court métrage, tourné entièrement au Findel, raconte l'histoire d'une jeune fille de 16 ans, Ariane, envoyée d'Iran pour épouser un homme beaucoup plus âgé qu'elle.

Les 16 minutes du film sont consacrées à l'angoisse de la jeune fille qui tente à tout prix de trouver la porte de sortie de l'aérogare pour s'offrir une vie différente. «Je voulais avant tout faire un film sur les femmes, avec beaucoup de sensibilité», avait confié Cyrus Neshvad à L'essentiel.

«Everything Everywhere All at Once» mène la danse

Pour le reste, la comédie «Everything Everywhere All at Once» mène la danse, avec onze nominations, dont Michelle Yeoh comme meilleure actrice ou Daniel Kwan et Daniel Scheinert comme meilleurs réalisateurs. Dans la course pour la statuette du meilleur acteur, on note notamment Austin Butler, pour son interprétation d'Elvis dans le film éponyme. «Elvis» est d'ailleurs nommé pour l'Oscar du meilleur film, tout comme, entre autres, «Top Gun: Maverick», «Avatar 2: la voie de l'eau» et «The Triangle of Sadness».

«Corsage», en revanche, n'est pas sélectionné pour l'Oscar du meilleur film étranger, payant sans doute le prix du scandale de pédophilie qui a entouré récemment le film. Nos voisins seront en revanche bien représentés dans la catégorie «meilleur film étranger», puisque le film belge «Close» est nommé, tout comme le film allemand «A l'Ouest, rien de nouveau». Ce dernier est d'ailleurs en course à la fois pour l'Oscar du meilleur film et pour l'Oscar du meilleur film étranger.