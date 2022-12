Chanson : Le Luxembourg bientôt de retour à l'Eurovision?

Le sujet revient régulièrement dans les discussions. Le Luxembourg, qui n'a plus participé à l'Eurovision depuis 1993, va-t-il bientôt faire son retour dans le concours de chansons? Cette fois, l'éventualité semble un peu plus concrète. Le Premier ministre et ministre des médias, Xavier Bettel, a mis cette possibilité sur la table.