Part des énergies renouvelables : Le Luxembourg, bon dernier de la classe européenne

LUXEMBOURG – Seuls 11% de notre consommation finale brute d’énergie provenaient des énergies renouvelables en 2021. Loin de la moyenne européenne et des objectifs fixés.

Si le Luxembourg se targue de réaliser des économies d’énergie bien supérieures aux objectifs fixés par l’Union européenne, il est loin du compte en ce qui concerne la part des énergies renouvelables dans sa consommation d’énergie. Alors qu’elle atteint 21,8% dans l’UE (en recul par rapport à 2020, une première), elle n’est que de 11,7% au Grand-Duché, ce qui classe notre pays au dernier rang, derrière Malte (12,2%), les Pays-Bas (12,3%), l’Irlande (15,5%) et la Belgique (13%).

À l’inverse, la Suède (62,5%), la Finlande (43%) ou encore la Lettonie (42%) sont les meilleurs élèves. Et remplissent (ou presque) les nouveaux critères de 45% d’ici 2030 (plan REPowerEU présenté par la Commission européenne) quand 14 pays – dont le Luxembourg – n’atteignent même pas encore 20% (loin des objectifs initiaux de 32% fixés par une directive de 2018).

C’est dans le secteur des transports que le Grand-Duché est le plus mauvais avec seulement 8% d’énergies renouvelables, contre 14,2% dans le secteur de l’électricité et 13% dans le secteur du chauffage et du refroidissement.