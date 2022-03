Football : Le Luxembourg, camp de base du FC Metz

Depuis mercredi et jusqu'à ce jeudi, le FC Metz, dernier de Ligue 1, prépare sa reprise du côté de Junglinster.

Le FC Metz a retrouvé le chemin du succès en Ligue 1, fin décembre. Mais, mercredi, au Luxembourg, il avait déjà un peu perdu sa boussole. Partis dès 7h30 pour un footing de 30 minutes dans la forêt, les joueurs du FC Metz se sont égarés sur le chemin du retour. Et n'ont pu regagner l'Alvisse Parc Hotel qu'avec une bonne vingtaine de minutes de retard. Mais ni ce petit désagrément ni la pluie ou le vent fort n'ont découragé les Grenats pour la suite d'un programme finalisé dans l'urgence.

«On s'est décidés tard pour ce stage. Nous ne voulions pas aller loin et donc nous avons contacté la Fédération luxembourgeoise de football, qui nous a conseillés», a expliqué le directeur sportif du FC Metz, Philippe Gaillot. Junglinster a notamment prêté ses installations pour deux séances d'entraînement mercredi. «On est là 48 heures, c'est court. Alors on optimise le temps ensemble pour travailler sur la cohésion et le physique», a expliqué l'entraîneur adjoint des Grenats, Arnaud Cormier.