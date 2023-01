Flambée du Covid: Le Luxembourg cède à la pression pour surveiller les voyageurs venant de Chine

Le ministère de la Santé et celui des Affaires étrangères et européennes ont confirmé, vendredi en fin d'après-midi, vouloir suivre les recommandations du comité de sécurité sanitaire au niveau de l'Union européenne. Depuis plusieurs jours et alors que de nombreux pays dans le monde avaient déjà adopté des mesures, l'UE souhaitait mettre en place «une approche européenne coordonnée (…) et proportionnelle à la menace sanitaire».