France: Le Luxembourg chambré en coulisses à Matignon

En plus d'une rencontre avec le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre Xavier Bettel a vécu sa première réunion avec son homologue française Elisabeth Borne, la semaine passée. L'occasion d'aborder divers sujets, dont le télétravail des frontaliers . Hasard du calendrier, les équipes de l'émission de télévision Quotidien étaient présentes tout au long de la journée pour suivre la cheffe du gouvernement français, en préparation d'une interview en direct mardi soir.

L'occasion pour elles de capter des séquences décalées, comme l'évocation de l'entrevue de Xavier Bettel prévue en fin de journée lors de la réunion de préparation de l'agenda de la Première ministre: «Ensuite vous avez le dîner de travail avec le Premier ministre luxembourgeois à 21h», détaille le membre de l'équipe de Mme Borne. Et cette dernière de tiquer sur l'horaire: «Du coup, on n'est pas obligés de rester jusqu'à 23h?». «Non, non. Déjà 21h pour les Luxembourgeois ça va être tard», lui répond alors son interlocuteur, provoquant les rires de la Première ministre.