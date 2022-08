Mobilité : Le Luxembourg champion d'Europe de l'investissement ferroviaire

Au Luxembourg, l'enquête ne prend pas en compte la population de travailleurs frontaliers, estimée à environ 212 000 personnes en 2021. Le Luxembourg devrait investir près d'1,5 milliard d'euros d'ici à 2030. Derrière le Grand-Duché, on retrouve la Suisse, avec 413 euros dépensés par habitant en 2021. La Norvège (315 euros) complète le podium. Parmi nos voisins, l'Allemagne qui pointe au 9e rang du classement, avec 124 euros par an et par habitant et la France arrive en 12e position avec 45 euros par habitant et par an.