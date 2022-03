Dans l'Union européenne : Le Luxembourg, champion de la naturalisation

LUXEMBOURG - Comme l'année précédente, le Grand-Duché a le taux d'octrois de nationalité de l'UE le plus élevé par rapport au nombre d'habitants selon l'Office européen des statistiques.

En 2011, plus de 783 000 personnes ont acquis la nationalité d'un des États membres de l'UE, soit une baisse de 4% par rapport à 2010, selon des chiffres publiés ce mercredi par l'institut européen de statistiques Eurostat. Cette diminution, intervenue après trois années consécutives de hausse, est principalement due aux baisses observées dans quatre des cinq pays octroyant le plus la nationalité: le Royaume-Uni (177 600 personnes, -9% par rapport à 2010), la France (114 600, -20%), l'Espagne (114 600, -7%) et l'Italie (56 200, -15%). Seule l'Allemagne (109 600, +5%) a enregistré une augmentation. Ensemble, ces cinq pays représentaient encore près des trois-quarts de toutes les nationalités octroyées par les États de l'UE.