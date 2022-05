En Europe : Le Luxembourg, champion des études supérieures

LUXEMBOURG - Près de 63% des 25-34 ans sont diplômés de l'enseignement supérieur, le plus haut taux de l'UE. Le pays se classe paradoxalement dans les éléves très moyens en ce qui concerne le décrochage scolaire.

Chez nos voisins belges et français, le taux de diplômés de l'enseignement supérieur est respectivement de 50,9 et 50,3% quand il est affiché à 35,7% en Allemagne. C'est en Roumanie (23,3%) et en Italie (28,3%) que le pourcentage est le plus faible.