Naissances: Le Luxembourg, champion des jumeaux

En 2019, 1,95% des femmes qui ont accouché au Luxembourg avaient plus d'un bébé dans les bras: c'est un des taux les plus élevés d'Europe avec Chypre (2,38%) et l'Allemagne (1,92%). En France et en Belgique, le taux est respectivement de 1,64% et de 1,57%, selon les dernières données disponibles compilées dans le rapport Euro-peristat.