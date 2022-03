Titre mondial : Le Luxembourg champion du monde de palettisation

LUXEMBOURG - L'équipe de Luxair Cargo a ramené le titre de Hong Kong.

«On est entrés en lice l'après-midi. On a pu voir les erreurs commises par les autres et en tenir compte. Puis, au lieu de manger, on a fait nos calculs et préparé notre épreuve».

Ensuite, les quatre comparses ont fêté ça à leur manière, en passant quelques jours en Asie.