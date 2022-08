En 2021 : Le Luxembourg champion européen de l'investissement en R&D

LUXEMBOURG – Avec 689 euros dépensés par habitant l'année dernière, le Luxembourg est le pays de l'Union européenne qui a le plus investi dans la recherche et développement.

La Luxembourg a plus investi dans la recherche et développement que tous les autres pays de l'Union européenne en 2021. Ce sont les conclusions d'une étude publiée mercredi, par l'institut européen de la statistique, Eurostat. Avec 689 euros par habitant dépensés l'année dernière, le Grand-Duché domine le classement européen et devance le Danemark (530 euros) et l'Allemagne (471 euros).