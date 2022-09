E-Sport: Le Luxembourg cherche des joueurs pour un tournoi à Bali

«Ce serait dommage de ne pas pouvoir envoyer une équipe là-bas»

Pour candidater, il faut être majeur, de nationalité luxembourgeoise, et être idéalement Maître suprême de première classe, le deuxième grade le plus élevé sur le jeu «CS:GO». Le billet d'avion et les trois semaines de logement sur place, d'une valeur de 5 000 euros, seront pris intégralement en charge.